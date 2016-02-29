Натуральный мёд с пасеки

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В чём отличие нас от других хороших поставщиков этого продукта. Мы продаём только продукты пчеловодства со своей пасеки. Ручаемся за качество нашего товара, так как сами его производим.

Откажитесь от сахара. Переходите на то, что делает сама природа. От этого будет для вас и ваших окружающих намного больше пользы, чем употребление заменителей. Согласитесь, ни один ещё человек не хотел своему организму причинить вред. Для этого каждый потребитель как можно полезней старается купить к своему столу продукты, которые он будет употреблять.

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Какой мёд на вкус

Мёд это единственный источник жизненной силы, который по своим свойствам усваивается в организме человека на все сто процентов. Поэтому любые манипуляции или добавки искусственного происхождения категорически не приемлемы в период созревания меда и так же после. Любой сорт натурального мёда, это неповторимый вкус, который преподносит потребителю сама природа. Недаром наши предки относились к этому продукту с уважением.

Купить мёд можно везде. Это не даст вам гарантии, что продукт будет абсолютно натуральный. Мы предлагаем жизненную силу, которую в процессе контролируем, что бы потребитель употреблял только здоровую пищу.

В двадцать первом веке, к большому сожалению, стерлись границы натуральной и искусственной еды. Теперь каждый потребитель, должен определять, что ему подходит для приема пищи. Мы предлагаем, на сто процентов натуральные продуты питания, которые вы сможете у нас купить.

Вкус мёда с каждым сезоном пчеловодства может отличаться. Медоносные растения цветут по-разному. В первую очередь это зависит от погоды. В основном сорт мёда в средней полосе нашей любимой Родины, это разнотравье. На наш взгляд этот сорт очень полезный. В нем собраны все медоносные растения с весеннего периода до глубокой осени.

Мёд с гарантией качества

Что это такое и по чему мы не боимся о этом говорить. Мы просто знаем, как этот продукт делается пчёлами на всем протяжении созревания мёда. Сама пасека находится далеко от трасс, вредных предприятий и городов.

Мы единственные даем гарантию качества на любой наш продукт. Условия добычи мёда соблюдаются по всем стандартам и ГОСТам СССР.

В какие емкости разливается мёд

Вы сможете купить у нас нашу продукцию в предложенном нами стандарте, где можно ознакомится, посетив магазин.

Так же вы сможете заказать любой объем тары и ее вида, в который будет разлит мёд нашей пасеки.

Сотовый мёд

Мы производим сотовый мёд в различных видах упаковки и размера. В нашем магазине можно купить соты с медом диких пчел. Очень вкусный и полезный продукт пчеловодства.

Наш мёд не кристаллизуется в сотах. Он остается всегда в свежем состоянии. Мёд отбирается в сто процентном зрелом состоянии.

Пыльца, прополис, подмор и остальное

Эти важные и жизни необходимые продукты можно у нас всегда купить или заказать в нужном количестве.

Процесс подготовки к продаже, вы сможете узнать на страницах сайта.

Крем мёд

Производим этот продукт из своего сырья по своим технологиям, где не присутствуют различные добавки ГМО, красители, наполнители и усилители вкуса.

Производство

Производим уникальный пчела инвентарь, а так же ведем разработки над его созданием, для того, что бы облегчить работу на пасечном хозяйстве.

Наша продукция, это сто процентная гарантия здорового питания, которая не вызывает побочных эффектов, аллергии и которую можно употреблять каждый день в любом количестве.