Предлагаю всем попробовать новый продукт пасеки Медопасека 2022 года. Мед на палочке, это единственная производимая вкусная еда в мире, которую можно купить только в нашем магазине. Я являюсь основателем и так же идейным вдохновителем.

Мед на палочке абсолютно безвреден и сделан из натурального сырья, добываемого на нашей пасеки. Продукт имеет гарантию качества. В состав входит: мед пасеки Медопасека, деревянная палочка, орехи, упаковка.

Кристаллизация меда пасеки Медопасека сопоставима с пастой, вкус выраженный и приятный. Аллергических реакций не дает.

Мёд на палочке 1 шт. 100 ₽

Что можно купить подобное на сто рублей, химический сладкий батончик со вкусной начинкой. Я предлагаю только натуральные продукты пчеловодства.